Pyszne jedzenie i moc atrakcji blisko Leszna. Tak wyglądał Jarmark Wielkanocny w Wilkowicach

To nasz pierwszy Jarmark Wielkanocny w Wilkowicach - mówił współorganizator wydarzenia Sylwester Przydrożny. - Chociaż pogoda nie jest wymarzona, to cieszymy się, że dopisała frekwencja. Naszym celem była integracja społeczności wioski i to udało się. Myślę, że jarmark będzie imprezą cykliczną i na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń w Wilkowicach.