Robot rozwozi jedzenie w Lesznie. Kasia dostarcza, zagaduje i wabi klientów. Jej ,,brat bliźniak'' Mateusz będzie jeździł po Wschowie

Kasia - bo takie imię nosi robot, to dzieło firmy z Lublina, która rozpoczęła współpracę z leszczyńską restauracją zainteresowaną innowacjami.

Kasia to nasz nowy dostawca. Robot dostarcza do klientów dokładnie to, co sami zamówią. Pakujemy do Kasi zamówienie, wprowadzamy do aplikacji wszelkie niezbędne dane i wysyłamy Kasię pod wskazany adres. Za pomocą kamer ona widzi, GPS pozwala jej wybrać najlepszą trasę, a dodatkowo Kasia mówi, więc nie ma problemu z komunikacją - mówi Alan Kaczmarek, właściciel restauracji w Lesznie.