Roboty z rządową dotacją. Pieniądze na modernizację SOSW w Rydzynie

Zabytkowa siedziba SOSW w Rydzynie

Aby temu zapobiec wymagana jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i wymianą podejść kanalizacyjnych sanitarnych do budynków, które będą prawidłowo odprowadzać ścieki do miejskiej sieci. Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd otrzyma prawie 1 300 000 zł dotacji, co ma pozwolić na sfinansowanie do 98 proc. kosztów szacowanej na 1 320 000 zł budowy systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej.