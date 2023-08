Rusza długi sierpniowy weekend. Policja apeluje o bezpieczeństwo nad wodą

Zdaniem policjatów najczęstszą przyczyną utonięć nadal jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji. Nawet jedno wypite piwo może okazać się przyczyną ogromnej tragedii. Inne przyczyny utonięć, to brawura, brak rozwagi, niewłaściwa ocena własnych umiejętności, bądź po prostu ich brak, a także korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych.

Największym problemem jest cały czas alkohol., który niestety prowadzi do brawury w wodzie – przyznaje Dawid Marcinek ratownik z Boszkowa.

Ratowników nad jeziorami wokół Leszna nie spotkamy na wszystkich plażach. Najczęściej pracują oni na gminnych kąpieliskach jak plaża na Pudełkowie w Boszkowie, plaża w Gołanicach i Osiecznej, czy Cichowie.

Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo i w największej mierze zależy ono od stosowania się do podstawowych zasad – apelują policjanci.

pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik wodny, bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana, informują o nich znaki i tablice ostrzegawcze, nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych;

zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz oraz stosuj się do uwag i zaleceń ratownika;

na kąpieliskach określone zostały strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodziki w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: