Samorząd chce wybudować duży parking. Czy rozwiąże problem z zaparkowaniem samochodu w centrum Leszna?

Ten betonowy skwer można skruszyć i stworzyć tam enklawę spokoju, kosztem miejsc parkingowych. Będą kontrowersje, ale to co stało się na ulicy Więziennej na wniosek samych mieszkańców, czyli zamknięcie ruchu drogowego, daje do myślenia. Do tej dyskusji powinniśmy już dojrzeć - ja już dojrzałem. Jesteśmy po dyskusji wewnętrznej z naczelnikami wydziałów i Miejskim Konserwatorem Zabytków, aby podjąć takie działania - mówił Łukasz Borowiak.