Studniówka Zespołu Szkół numer 4 w Lesznie 2024. 115 dni do matury i ruszył u nas sezon balowy

Studniówka Zespołu Szkół numer 4 w Lesznie rozpoczęła tegoroczny sezon balowy w stylu godnym najpiękniejszych tradycji. 115 dni przed maturą uczniowie zainaugurowali niezapomnianą noc, pełną tańca, śmiechu i wzruszeń. Wydarzenie to miało miejsce 11 stycznia 2024 roku w sali Oaza w Kłodzie, stając się jednocześnie pierwszym takim balowym spotkaniem w regionie leszczyńskim.

Gwiazdą wieczoru była bez wątpienia polonez, który zgromadził na parkiecie trzydzieści par. To właśnie przy dźwiękach tej uroczystej, historycznej melodii rozpoczęła się magia studniówki. Polonezowi przyglądali się nie tylko rówieśnicy, ale także nauczyciele i dumnie uśmiechający się rodzice, pełni dumni z dorosłej już swojej pociechy.

. Zdjęcia ze studniówki ZS4 w Lesznie ukazują momenty pełne uśmiechów, migawki z tańców, oraz radosne spojrzenia młodych ludzi, którzy celebrują wspólne lata nauki.

115 dni do matury to czas, który nieuchronnie zbliża się, ale studniówka stanowiła doskonałą okazję do chwil zapomnienia o stresie związanym z egzaminami. Wspólne świętowanie, świadomość zbliżającego się pożegnania z liceum i rozpoczęcia nowego etapu życia nadawały temu balowi wyjątkowy charakter.

Poniżej kilka wybranych kadrów z balu ZS4, więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

