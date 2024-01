Studniówka Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych w Lesznie 2024. 102 maturzystów bawiło się w Oazie ze swoimi gośćmi

Dyrektor ZSRiB, Kamilla Sprengel, z dumą przywitała wszystkich uczestników, podkreślając, że to niezwykły dzień dla absolwentów pięciu szkół maturalnych. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że bal studniówkowy to chwila, na którą czekali uczniowie przez pięć lat nauki. Jest to symboliczne pożegnanie z okresem szkolnym, który dla wielu z nich był czasem intensywnego rozwoju i zdobywania wiedzy.