Tak zmieniało się Leszno. Budowa skateplazy i nowej ,,dziewiętki'' tuż obok

Zanim na terenie leżącym między ulicami Okrzei, Franciszka z Asyżu i Szczepanowskiego powstała skateplaza, był to pusty i dość zaniedbany plac na leszczyńskim Zatorzu.

To właśnie to miejsce wskazano przed 2010 rokiem jako lokalizację nowego obiektu sportowego. Nie przypadkiem, bo pierwowzór skateparku działa już w okolicach Szkoły Podstawowej numer 9 dwadzieścia lat temu. Były to rampy na bazie drewnianych konstrukcji, które nie wytrzymały próby czasu. Później na pewien okres skatepark przeniesionio w okolice lodowiska przy ulicy 17 Stycznia, obok obecnej Alei Gwiazd Żużla.