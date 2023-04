Skateplaza w Lesznie do remontów po zimie. Obiekt ma już dwanaście lat i widać, że potrzebuje napraw FILM

Budowa skateplazy w Lesznie dwanaście lat temu kosztowała miasto trzy miliony złotych.

Grupa użytkowników skateplazy wiosną 2021 wpadła na pomysł przygotowania petycji do władz Leszna.

Wraz ze znajomymi stwierdziliśmy, że trzeba zmienić skateplazę. Powód to uszkodzenia i zużycie. Rurki, krawężnik, kołpingi i nawierzchnie wymagają już poprawek i wymian. Trzeba też wykonać odpływy wody deszczowej w nowych miejscach, tam, gdzie jest to potrzebne – mówił nam wówczas Maksymilian Katarzyński, jeden z inicjatorów zbiórki podpisów pod petycją do władz Leszna.