Tour de Pologne 2023 w Lesznie w niedzielę 30 lipca. Będą utrudnienia w ruchu. Zobaczcie, którędy pojadą kolarze

Mimo, że sam przejazd kolarzy potrwa niewiele ponad kwadrans ulica Fabryczna w Lesznie od Wilkońskiego do Poznańskiej będzie zamknięta przez większą część dnia od godziny 6.30 do godz. 16.00

Działać tam będzie miasteczko Tour de Pologne i zaplecze techniczne wyścigu – dodaje L. Gbiorczyk.

Za to, by Leszno znalazło się na mapie imprezy samorząd musiał zapłącić. Kwota, którą władze Leszna przekazały organizatorom Tour de Pologne to 100 tysięcy złotych. Urzędnicy zapewniają, że dla miasta to świetna okazja do promocji, do zaprezentowania swojego potencjału.

Duża sportowa impreza w Lesznie już w niedzielę 30 lipca. Będą utrudnienia w ruchu archiwum NaM