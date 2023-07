Trzy dni imprez w centrum Leszna już wkrótce. Jakie atrakcje zaoferuje Lufa Festiwal Leszno 2023?

Lufa odbędzie się w Lesznie po raz czwarty i rozpocznie w tym roku 1 września 2023. Potrwa przez cały weekend do 3 września.

Festiwal Lufa w Lesznie to możliwość prezentacji kultury i różnych form sztuki w całym centrum Leszna. Dwie sceny, jedna na Słowiańskiej, a druga na terenie rekapitalizowanych dawnych ,,pomp'' przy Narutowicza – zapewnia Katarzyna Plewka-Chyżyńska z Urzędu Miasta w Lesznie.

Muzyka ma stanowić oś Lufy 2023 i tak było też od pierwszej edycji imprezy. Podczas czwartej czeka nas także w Lesznie zestaw koncertów ich główna gwiazda wystąpi mniej więcej w środku festiwalu.

W sobotę 2 września sobotnią nocą będziemy gościć Bass Astrala. Ten producent muzyczny to autor, który nie poddaje się modzie i trendom i będzie to znakomita okazja do zabawy. Koncert, jak wszystkie atrakcje Lufy, nie będzie w żaden sposób biletowany – zapewnia Izabela Wojciechowska z UM Leszna.