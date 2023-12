Ubieranie choinki w Lesznie to tradycyjnie początek imprez świątecznych 2023

Tradycja ubierania choinki w Lesznie ma już dziewięcioletnią historię.

Doskonale pamiętam, gdy po wyborze na prezydenta Leszna pomyślałem, że choinka na Rynku w Lesznie jest smutna i trzeba coś zrobić, by to zmienić. Wtedy pojawiłł się pomysł zdobienia jej przez mieszkańców Leszna. To był strzał w dziesiątkę, bo to okazja do zrobienia sobie zdjęć i prezentacji ich w social mediach – uważa prezydent Leszna, Łukasz Borowiak.