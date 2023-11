Kolejny wyjątkowy sklep w centrum Leszna przeszedł metamorfozę. Czwarta edycja ,,Przemiany weWnętrznej'' ZDJĘCIA i WIDEO

Sklep Mad Elektronik założony przez Ireneusza Pecolta w Lesznie działa od ponad trzech dekad. Ten znany w mieście muzyk założył go w leciwej kamienicy na rogu Brackiej i Zielonej, w której mieszka.

Do pracy chodzę w laczkach – śmieje się dziś Ireneusz.

Kolejny wyjątkowy sklep w centrum Leszna przeszedł metamorfozę. Czwarta edycja ,,Przemiany weWnętrznej'' w Mad Elektronic Michał Wiśniewski

Postanowił zgłosić swój sklep do konkursu, który od kilku lat organizują miejscy urzędnicy w Lesznie odpowiedzialni za kwestie rewitalizacyjne na starym mieście. W 2023 roku to właśnie Mad Elektronic został wytypowany do projektu Przemiana weWnętrzna.

Nasze prace polegały na zaaranżowaniu przestrzeni sklepowej, która zmian nie przechodziła od wielu lat. W pierwszym etapie zaprojektowano przestrzeń, a potem wykonane zostały nowe meble, ściany i elewację na parterze budynku. Właściciele dostali wiatru w żagle na tyle, że w przyszłym roku chcą odnowić pozostałą część elewacji – mówi Michał Werwiński z Urzędu Miasta w Lesznie.

Była to już czwarta metamorfoza w centrum Leszna w ramach tego dotowanego przez miasto programu. Wcześniej odmieniono w podobny sposób sklep z galanterią skórzaną przy Leszczyńskich, zakład zegarmistrzowski przy Wolności i zakład szewski na rogu Klonowicza i Nowego Rynku.