W Lesznie nie widać rozwoju. Czas na nowego prezydenta – mówi wiceminister MSWIA Wiesław Szczepański

Wspólny start Lewicy i Trzeciej Drogi w Lesznie to efekty wyborczego porozumienia między tymi ugrupowaniami, które do samorządu w Lesznie idą razem. W wyborach do sejmiku Lewica idzie już samodzielnie.

Leszno potrzebuje zmian. Mamy dobrych kandydatów, którzy mogą zastąpić osoby w radzie miejskiej, ale jest też nasz kandydat na prezydenta Leszna Jarosław Zielonka. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta – mówił Wiesław Szczepański, wiceminister MSWIA

W poniedziałek 18 marca 2024 wspierał kandydatów do samorządu w Lesznie, a swoją wypowiedzią nawiązał wprost do rywalizacji o fotel prezydenta Leszna między dwoma konkurentami także w poprzednich wyborach: Łukaszem Borowiakiem i Grzegorzem Rusieckim.

Zdaniem W. Szczepańskiego wybory samorządowe to czas na zmiany kadrowe w Lesznie.