W przyszłym tygodniu zamkną ulicę Dożynkową w Lesznie. Rusza remont jednego z jej odcinków

Remont ulicy Dożynkowej miasto zapowiadało już od pewnego czasu. Choć w sąsiedztwie są ulice w dużo gorszym stanie ( choć fatalna Norwida, czy Tama Kolejowa – obie pełne niebezpiecznych dla kierowców i rowerzystów dziur) to właśnie Dożynowa trafiła na listę inwestycji.

Jako pierwszy remontowany będzie odcinek od ronda przy Lipowej do przejazdu kolejowego, ale zamknięcia tego odcinka będą podzielone na etapy.

w związku z rozpoczęciem realizacji zadania dniach 29.08.2023r – 30.08.2023 wykonawca inwestycji planuje zamknięcie do ruchu ul. Dożynkowej. Objazd wyznaczono ulicą Kanałową. Po sfrezowaniu nawierzchni jezdni zamknięty dla ruchu zostanie odcinek Dożynkowej od Krętej do Akacjowej. W tym czasie objazd wyznaczono ul. Obrońców Lwowa. Czas trwania robót na tym odcinku to około 50 dni - poinformowała Paulina Janowicz z Urzędu Miasta Leszna.