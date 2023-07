Wieczorna akcja strażaków na Zatorzu w Lesznie. Wszystko przez awarię jednego z samochodów

Zgłoszenie o plamie oleju lub innej substancji strażacy odebrali około 19.30. Na miejsce, w więc w rejon ronda Gronowo wysłano między innymi ochotników z OSP Gronowo, a dalej na kolejne ulice strażaków z jednostki PSP w Lesznie.

Pracy było sporo, bo zanieczyszona została jezdnia na długim odcinku od ronda Gronowo przez Wilkowicką aż do Spółdziedzielczej. Był to prawdopodobnie wyciek z dotkniętego awarią pojazdu, który jechał własnie do strefy gospodarczej.

Działania nie spowodowały zamknięcia ruchu, ale sprawiły, że doszło do czasowych utrudnień na Wilkowickiej. O tej godzinie ruch nie jest jednak tak duży jak w ciągu dnia.

Akcja strażaków zakończyła się po godzinie 20.30.