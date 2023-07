Wykopy na osiedlu Przyjaźni w Lesznie. Między Kubańską a Estkowskiego wymieniana jest sieć podziemna, która ma około 40 lat

W ramach modernizacji eksploatowanych ciepłociągów wykonywana jest wymiana rurociągów. Wymianie podlegają rurociągi o średnicach 150 oraz 200 milimetrów. Łączna długość modernizowanej sieci to 210 metrów. Modernizacja ma na celu zapewnienie niezawodności dostawy ciepła dla odbiorców z osiedla „Przyjaźni”. Równocześnie zmodernizowana zostanie izolacja termiczna rurociągów co wiąże się ze zmniejszeniem strat ciepła z rurociągów do gruntu – dodaje Marzena Łukowiak.