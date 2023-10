Wyłączą wszystkie parkomaty w Lesznie w piątek. W weekend rusza wymiana urządzeń w całej strefie płatnego parkowania

Ta wymiana była zapowiada przez urzędników z Leszna już od pewnego czasu. Przetarg na wynajem nowych parkometrów w Lesznie został ogłoszony w 2022 roku. Zakłada wymianę 50 nowych urządzeń.

Stare parkomaty będą działać do piątku, 20 października, do godz. 18.00. Następnie zostaną wyłączone i rozpocznie się montaż nowych urządzeń, które powinny działać już od poniedziałku 23 października rana. W najbliższy weekend nie będzie zatem możliwości wykupienia biletu parkingowego na poniedziałek, chyba, że zrobimy to 20 października do godz. 18.00 – mówi Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.