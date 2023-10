Wypadek na skrzyżowaniu w Lesznie. Jedno z aut wjechało na czerwonym ZDJĘCIA i WIDEO Michał Wiśniewski

Zderzenie trzech samochodów na skrzyżowaniu Estkowskiego i alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie. We wtorek 10 października 2023 przed 18.00 doszło do wypadku na tym ruchliwym skrzyżowaniu. Jedna z kierujących wjechała na krzyżówkę na czerwonym świetle doprowadzając do zderzenia z dwoma pojazdami. Powstały duże utrudnienia w ruchu.