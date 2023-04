Wystarczyło 10 lat i w Lesznie tyle zmian. Doskonale widać ten upływ czasu dla tych samych miejsc w Lesznie na Google Street View

Leszno w ciągu ostatnich 10 lat Leszno przeszło wiele zmian w zakresie architektury. Powstały nowe drogi, ronda oraz ścieżki rowerowe, co znacznie ułatwiło przemieszczanie się po mieście.

Te zmiany na co dzień często umykają uwadze mieszkańców. Dostrzegają je przyjezdni, którzy pojawiają się w Lesznie rzadziej. Postanowiliśmy więc sięgnąć do archiwalnych zdjęć, jakie ma w swoich zasobach Google Street View i kilka miejsc w Lesznie, gdzie w ostatniej dekadzie doszło do większych lub mniejszych zmian. Niektóre są spektakularne, inne nieco mniej, ale wszystkie wpłynęły na zmianę oblicza miasta.