Zabytkowe pojazdy zaparkowały na rynku w Lesznie. Wcześniej brały udział w rajdzie przez ziemię leszczyńską

W ostatni weekend wakacji miłośnicy zabytkowej motoryzacji mogli spędzić na rajdzie wiodącym przez malownicze zakątki regionu leszczyńskiego. Imprezę zorganizował Automobilklub Leszczyński we współpracy z Ranczo Smyczyna. W rajdzie brało udział 21 pojazdów, wśród których było 6 motocykli.

Trasa rajdu wiodła przez region leszczyński. Startowaliśmy z Rancza Smyczyna, gdzie znajdowała się nasza baza i jechaliśmy przez Śmigiel, Włoszakowice, Leszno i z powrotem do Smyczyny. Było to ponad 80 kilometrów. Trudno wymienić wszystkie pojazdy, które uczestniczyły w rajdzie. Najstarszy z nich wyprodukowano w 1958 rok - to był fiat multipla - informuje prezes Automobilklubu Leszczyńskiego Lechosław Dudka.