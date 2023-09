Zaczęła się widowiskowa przebudowa w gminie Wijewo. Przebudowa mostu w Miastku potrwa kilka miesięcy Dariusz Staniszewski

Most w Miastku w gminie Wijewo był w złym stanie technicznym, aby nie doszło do tragedii, to wiosną 2023 roku, Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie wprowadził zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 10 ton. Jednocześnie ogłoszono przetarg na na przebudowę mostu. Właśnie przedsiębiorstwo Most z Sopotu rozpoczęło przebudowę. Widowiskowe roboty potrwają kilka miesięcy.