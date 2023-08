Problemy z lokatorem jednego z mieszkań bloku przy Okrzei w Lesznie sąsiedzi zgłaszali już wszystkim możliwym służbom.

Ten pan mieszka sam. Wprowadził się kilka lat temu. Niedawno była tu policja i administracja bo zalał cały pion w swojej klatce schodowej. Z mieszkania czuć nieprzyjemne zapachy już od dawna i dlatego alarmowaliśmy sanepid, opiekę społeczną i policję – mówią nam sąsiedzi mężczyzny.

Pomoc medyczna dla lokatora nadeszła prawdopodonbnie w ostatniej chwili Michał Wiśniewski

Gdy w piątek 4 sierpnia 2023 do mieszkania lokatora zapukała pracownica Sanepidu w Lesznie mężczyzna nie otwierał. Przez drzwi dał jednak znać, że nie jest w stanie podejść, bo leży na podłodze.

Na miejsce wezwano strażaków, policję i pracownika administracji osiedlowej. Po wyważeniu drzwi trzeba było łopatami utorować drogę do leżącego mężczyzny. Jego stan był na tyle zły, że wezwano na miejsce pogotowie. Dzięki pomocy strażaków lokatora zniesiono do karetki i trafił do leszczyńskiego szpitala.

Pomoc medyczna dla lokatora nadeszła prawdopodonbnie w ostatniej chwili Michał Wiśniewski

Ta pomoc chyba nadeszła w ostatnim momencie. Leżał tak prawdopodobnie od dłuższego czasu – przyznała nam jedna z osób pracujących na miejscu w mieszkaniu.