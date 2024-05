Zarośnięty plac zabaw w Lesznie wykoszony po naszej publikacji. Skrzyżowania dalej pełne chwastów utrudniających widoczność

MZZ to miejska spółka działająca jako tzw." in house" i 90 procent jej przychodów musi pochodzić z miasta. Nie jest ona administratorem terenów, tylko wykonawcom usług. Wielokrotnie na komisjach pytaliśmy, jakiej kwoty brakuje i te kwoty padały. Czasem miasto w trakcie roku dokładało środków, ale nigdy tyle ile potrzeba by wykonać wszystkie zabiegi. Dlaczego tak mało zabiegów w pasie drogowym jest zlecane to pytanie do Miejskiego Zarządu Dróg, czyli zarządcy dróg miejskich, a nie do wykonawcy, czyli MZZ – uważa eks radna Aleksandra Petrus - Schmidt.