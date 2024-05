Zburzą szpital w Lesznie i wybudują nowy? Najnowszy pomysł dotyczący lecznicy. ,,Katastrofalna sytuacja finansowa placówki''

W połowie stycznia 1996 toku przeniesiono z ulicy Korczaka oddział dziecięcy z do szpitala przy Kiepury. Był to pierwszy oddział łóżek szpitalnych w tym obiekcie. Po nim ruszyła pracownia tomografii komputerowej i mammograficzna wchodzące w skład Zakładu Radiologii. Jesienią 1996 zaczął działać oddział nefrologiczny i stacja dializ, później oddział chorób wewnętrznych i centralna izba przyjęć. 8 stycznia 1997 roku przeniesiono do nowego szpitala oddział kardiologiczny, a kolejne oddziały w 1998 roku.