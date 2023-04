Co z planowaną termomodernizacją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie? FILM

Wizja modernizacji całego szpitala w jednym czasie jest zadaniem nie do zrealizowania. Azbest, który musi zniknąć, jest umiejscowiony we wszystkich ścianach wewnętrznych i wiązałoby się to z wyburzeniem właściwie wszystkich ścian w szpitalu. To szalenie trudne, bo musimy zachować ciągłości działania oddziałów i nie już nie mamy ich gdzie przenosić - wyjaśnia Krzysztof Albiński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.