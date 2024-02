Zdobył kilka ośmiotysięczników. Adam Bielecki, znany himalaista przyjechał do Leszna

Himalaista Adam Bielecki gościł w Lesznie

Teraz A. Bielecki przekroczył czterdziestkę, a na swoim koncie ma wiele ogromnych gór. Himalaista wszedł na Gaszerbrum I, Broad Peak, Makalu, Gaszerbrum II i K2. Wspinaczka na K2 liczący 8 611 metrów była dla Bieleckiego szczególnie wymagająca i trudna. Tam stracił również swojego kolegę Artura.

Wspinaczka na K2 wygląda zupełnie inaczej niż to jest przedstawiane w książkach. Wchodząc na tę górę zrozumiałem, że nie kręci mnie wchodzenie na szczyt trasą innych himalaistów. Ktoś korzystał z naszego namiotu, gotował w nim jedzenie korzystając z naszego gazu, a na sam koniec pozostawił po sobie śmieci - wspominał wyprawę na K2.

Dariusz Staniszewski

Ogromnym wyzwaniem na himalaistów jest Annapurna, dziesiąty co do wysokości szczyt ziemi. Góra z wszystkich 14 ośmiotysięczników cieszy się najgorszą sławą. Podczas wspinania się na szczyt góry zginęło wielu uznanych himalaistów. Jednym słowem góra nie należy do łatwych, nawet dla doświadczonych zdobywców.