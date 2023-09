Kandydat Konfederacji zapewniał, że nie wie, skąd tak wysokie koszty modernizacji Akwawitu, a sam starał się uzyskać od miasta odpowiedzi w tej sprawie, składając oficjalne zapytanie.

Jego zdaniem wszyscy mieszkańcy mają obowiązek patrzyć władzom na ręce.

Mam zamiar patrzyć radzie Leszna i prezydentowi na ręce. Czy otrzymam mandat senacki, czy nie. Apeluję też do mieszkańców Leszna, by także spoglądali tej władzy na ręce. Władza bez tego będzie robiła, co będzie chciała. Trzeba zatruwać życie politykom, maltretować ich oficjalnymi zapytaniami. Odpowiadane na nie to obowiązek urzędników. Władza jest dla ludzi i odpowiada przed ludźmi – dodał Gbiorczyk.