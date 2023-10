Akcja Jabłuszko w Lesznie 2023. Trwa finał tego charytatywnego zrywu, który zatacza coraz szersze kręgi WIDEO

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji akcji Jabłuszko w Lesznie

Pamiętam jak w Szkole Podstawowej numer 9 organizowaliśmy zawody sportowe i była tam szansa na zorganizowanie zbiórki pieniędzy na cel społeczny. Byłem wtedy przewodniczącym rady rodziców. Chcieliśmy dać ludziom co w zamian za to, że wrzucili do puszek wsparcie i tak, zupełnie spontanicznie, pojawił się pomysł rozdawania jabłek. To był taki jeszcze trochę nieśmiały start akcji dziś znanej jako Jabłuszko - wspomina Tomasz Walenczak ze Stowarzyszenia Bumerang Leszczyński , jeden z koordynatorów akcji Jabłuszko w Lesznie.

Zaczęło się to wszystko trochę przypadkiem, a dziś mamy dużą akcję - mówi Tomasz Walenczak. Wojciech Wiśniewski

Z czasem do szkół i przedszkoli w Lesznie w połowie października zaczęły trafiać tysiące ton jabłek. Każdy darczyńca dostawał je jako dowód wdzięczności za udział w akcji. W tym roku jest to aż 15 ton jabłek. Finał akcji ruszył w środę 18 października 2023 i ma trwać do piątku.