Atakował z siekierą w Lesznie. Jest akt oskarżenia wobec 32-latka

Cała sytuacja miała miejsce w sierpniu 2023 w Lesznie. W środku dnia na skrzyżowaniu Tamy Kolejowej z Obrońców Lwowa jeden samochód zajechał drogę drugiemu. Z ciemnego pojazdu wysiadł mężczyzna z siekierą w dłoni.

- Usłyszałam huk. To były zderzające się samochody. Gdy wyszłam z domu widziałam mężczyznę machajacą długą siekierą. Uderzał w samochód i chyba ranił w nogę innego mężczyznę. Obaj wsiedli do samochodów i odjechali. Jedno z aut to był ciemny bus, drugie volkswagen passat - mówi nam mieszkanka jednego z domów przy Obrońców Lwowa.