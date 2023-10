Atrakcyjny teren w centrum dzielnicy osiedlowej w Lesznie stoi bez zagospodarowania. Kiedyś już wpompowano tu unijne dotacje

Dawna rzeźnia w Lesznie stała się schronieniem dla grupy bezdomnych. Mieszkają tu, zbierają odpady, sprzedają, co tylko się da. Stara rzeźnia w Lesznie jest solą w oku służb i władz miasta. Jak się…

Bycza farma w Lesznie - byków nie ma, budynki niszczeją

Mieszkańcy sąsiednich osiedli już wówczas obawiali się takiego sąsiedztwa. Pojawiały się nawet głosy sprzeciwu i obaw głównie przed zapachami z rolniczej firmy. Obawy okazały się nietrafione i farma byków działała przez dobrych kilka lat bez konfliktu z sąsiedztwem. Została jednak zlikwidowana. O tym, że zakład miał się dobrze i korzystał między innymi z unijnych dopłat, świadczy choćby tablica przy jednym z wjazdów. Informuje o dopłacie do budowy wiaty służącej jako przechowalnia pasz.

Tereny dawnej farmy byków chcieliby kupić deweloperzy?

Dziś po paszach, bykach i całej rolniczej działalności nie ma śladu, a mieszkańcy spekulują o losach terenu. Wśród tych głosów przeważa pogląd, że teren jest w zainteresowaniu deweloperów. Na terenie byłej farmy jest kilka dobrze wyglądających budynków dawnej administracji, a nawet dom mieszkalny – także opuszczony. W dużo gorszym stanie są stare obory i magazyny. Część z nich to jedynie ściany. Na płycie obornikowej do do dziś pozostały ślady dawnej działalności rolnej.

Dawna farma byków w Lesznie, dziś opuszczony teren w atrakcyjnej części dzielnicy Zatorze. Wokół potężnej działki jak grzyby po deszczu rosną nowe domy Michał Wiśniewski

Wokół tego terenu z każdej strony powstają nowe inwestycje mieszkaniowe. Zatorze rozrasta się aż do granic miasta na wysokości rowu melioracyjnego oddzielającego Leszno od gminy Święciechowa. Czas pokaże, czy na teren byłej farmy wróci rolnicza działalność, czy też plotki o deweloperskich planach i inwestycjach na tym terenie okażą się słuszne.