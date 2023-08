Będą nowe chodniki, ale też kamery na osiedlach Zamenhofa i Rejtana

W trakcie realizacja jest obecnie budowa miejsc postojowych w rejonie, gdzie szczególnie ich brakowało.

Budowa miejsc wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zostaną zlikwidowane "dzikie" postoje samochodów a tereny w pobliżu uporządkowane. Remont chodników, które są w złym stanie technicznym, przyczyni się znacząco do poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. Budowa systemu monitoringu głównych dróg wjazdowych na osiedle przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia bezpieczeństwa ludzi i ich mienia tej części miasta – tak uzasadniali to autorzy projektu.