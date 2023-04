Budowa galerii Goplana w Lesznie - rok do roku. Zobaczcie na zdjęciach z drona, jakie zmiany zaszły w śródmieściu

To będzie z pewnością największa inwestycja na starówce w Lesznie w 2023 roku, a pewnie i największa od lat. Rozbudowa biblioteki na placu Metziga, czy Szkoły Podstawowej numer 3 w Lesznie, choć były dużymi zadaniami, to nie aż tak poważnymi jak budowa galerii handlowej Goplana w miejscu, gdzie kiedyś działała fabryka słodyczy.

Galeria Goplana – jak wygląda na tle panoramy Leszna?

Na zdjęciach z drona z 23 kwietnia 2023 roku widać już doskonale skalę tego zadania oraz to, jak nowy obiekt wpisuje się w architekturę Leszna. Wielkość obiektu robi wrażenie. Wystarczy porównać go z chyba największą miejską kamienicą komunalną sąsiadującą z Goplaną. Mowa o ,,koszarowcu'' przy Dąbrowskiego albo sąsiadującego z nim budynku sądu. Jeśli wydawało się, że to duże obiekty – wystarczy spojrzeć na zdjęcia z powietrza pokazujące ich porównanie do budowanej galerii handlowej.