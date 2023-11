Duże zmiany przy Szkole Podstawowej numer 2 w Lesznie. Co tam powstaje?

Boiska wielofunkcyjne służą szkole już od blisko trzech lat. Służą do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Obok nich oddano też nowe bieżnie.

Teraz do tej listy inwestycji dołączy też kolejne zadanie. To budowa strefy rekreacji dla uczniów. Projekt zgłoszono w ramach budżetu obywatelskiego 2023 i został zakwalifikowany do finansowania.

Rozpoczyna się nowa inwestycja przy SP2 w Lesznie Michał Wiśniewski

. Projektowane tereny zielone będą miały charakter ogólnodostępny, przeznaczone będą dla uczniów i społeczności lokalnej. Planujemy rozścielenie ziemi, nasadzenia drzew liściastych, wykonanie trawników dywanowych, nowych bezpiecznych chodników i krawężników, położenie nowej nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej – tak swój projekt opiniowali pomysłodawcy.

Zdaniem inicjatorów budowy nowej strefy, ten projekt będzie ,,klarmą'' stanowiącą zamknięcie poprzednich inwestycji.

