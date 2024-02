Dziś Światowy Dzień Kota. Zobaczcie kocie piękności naszych Czytelników z Leszna i okolic na zdjęciach

Choć dziś kocie święto to dla miłośników kotów, każdy dzień to dzień kota. Jednak 17 lutego obchodzony dziś oficjalne Światowy Dzień Kota dedykowany jest naszym futrzanym przyjaciołom. To doskonała okazja, aby zobaczyć, jakie kocie piękności zamieszkują w domach mieszkańców Leszna.