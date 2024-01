Dziś wróciły utrudnienia na Norwida w Lesznie. Znów rozkopują i zamkną drogę, gdzie przed tygodniem usuwano awarię

godzina 10.40

Do sprawy odniosły się Wodociągi Leszczyńskie wydając taki komunikat:

Od dnia 17.01.2024 r. od godz. 10:00 do dnia 18.01.2024 r. do godz. 22:00 ze względu na zakres awarii wodociągowej nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego w Lesznie ulicy C. K. #Norwida na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Kustronia. Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z awarią magistrali wodociągowej.