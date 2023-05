Echo rowerowej majówki 2023. Piwo na mecie rowerówki w Lesznie

Pierwsza po kilku latach przerwy rowerowa majówka zakończyła się na lotnisku piknikiem dla kilku tysięcy rowerzystów. Wśród obleganych straganów były podające piwo. Zwrócił na nie uwagę były dziennikarz i kandydat na radnego - Zbigniew Greźlikowski.

Wczorajsza rowerowa majówka była bardzo wyczekiwana, wzięły w niej udział tysiące mieszkańców Leszna, całe rodziny, wszyscy na rowerach oczywiście. Pogoda pięknie dopisała. Tylko po co na pikniku urządzonym na płycie lotniska ustawiono kilka stanowisk serwujących piwo? Przecież prawie wszyscy dotarli tam na rowerach, i tak samo wracali, na rowerach - napisał na swoim profilu fb kandydat na radnego w 2018 roku Zbigniew Greźlikowski. - Czyżby organizator - władze miasta tym razem, nie wiedział, że piwo to alkohol, a rower to pojazd i rowerzystów też obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po spożyciu choćby jednego piwa?