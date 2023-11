Finiszuje budowa placu zabaw w Wilkowicach. Zadanie w czynie społecznym wykonali mieszkańcy wsi graniczącej z Lesznem

Finiszuje budowa placu zabaw w Wilkowicach

Wilkowice złośliwie nazywane są „sypialnią Leszna”. Jedno jest pewne, z roku na rok przybywa wilkowiczan. W wiosce graniczącej z Lesznem działku budowlane rozchodzą się na pniu, a domy budują rodziny z dziećmi. Z pomysłem budowy nowego placu zabaw w Wilkowicach wyszła sołtyska Agnieszka Pawlicka, a pomysł podchwyciła rada sołecka.

Finiszuje budowa placu zabaw w Wilkowicach. Prace ziemne wykonał grupa mieszkańców wioski Dariusz Staniszewski

Aby plany mogły się sfinalizować, to należało poszukać działki należącej do gminy i zdobyć pieniądze na budowę placu zabaw. Wsparcie przyszło z Urzędu Marszałkowskiego, dołożono też pieniądze z funduszu sołeckiego, i budowa miejsca do zabaw dla dzieci mogła ruszyć.