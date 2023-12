Kilkanaście lat temu mieliśmy takie zimy w Lesznie. Śnieg trzeba było wywozić ciągnikami

To oznacza obowiązek chwycenia za łopaty i odśnieżania chodników. To obowiązek każdego wlaściciela posesji. Trzeba o tym pamiętać nie tylko myśląc o innych, ale też o własnym portfelu. Kary finansowe mogą być znacznie wyższe, niż mandat nałożony przez policję. Z art. 117 Kodeksu wykroczeń wynika, że za nieodśnieżenie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego właścicielowi grozi kara nagany lub grzywny w wysokości do 1500 złotych.

Prawdziwe zimy w Lesznie sprzed lat

Śnieżne zimy i zaśnieżone Leszno w 2009 i 2010 roku

Najmniejszym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyło się śródmieście. Ze względu na szerokość ulic i ciągle zastawione samochodami miejsca parkingowe, trudno wywozić stamtąd śnieg.

W dzielnicach miasta tworzyły się wtedy ogromne zaspy, a odśnieżanie organizowali sami mieszkańcy. Szanse na to, by pługi dotarły na Zatorze, Zaborowo, czy Gronowo nie były wielkie. Najważniejszy do ośnieżenia był wtedy wiadukt Roweckiego i główne ulice miasta. Jeśli nawet pługi dotarły na osiedlowe ulice i zgarnęły śnieg z pasa drogowego, to zalegał on na poboczach dróg tworząc coraz większe zaspy.

Wielu mieszkańców przesypywało śnieżne góry do swoich ogrodów, by móc na przykład zaparkować samochody przed domami. Ci, którzy tego nie zrobili czekali później na wytopienie się śnieżnych zwałów długimii tygodniami.