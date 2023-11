Kolejarze wynieśli się, a opuszczony teren nieopodal ulicy Towarowej szpeci Leszno

Dziurawa jak ser ulica Towarowa

Zwróciliśmy uwagę na bezpieczeństwo przyjezdnych do Leszna, bo ulica jest dziurawa i pozbawiona porządnego chodnika bezpiecznie prowadzącego w kierunku ulicy Słowiańskiej. Sama Towarowa nie jest własnością samorządu, a PKP, i to kolejarze odpowiadają za stan nawierzchni ulicy. W sprawie ulicy Towarowej interweniował m.in. poseł Jan Dziedziczak.

Z informacji uzyskanych od PKP wynika, że trwają prace związane z podziałem geodezyjnym działki, którego celem jest wydzielenie obszaru pod przyszłą inwestycję od terenu stanowiącego linię kolejową Wrocław - Poznań. Planowany termin zakończenia podziału geodezyjnego przewidziany jest na III kwartał 2023 roku. Po podziale geodezyjnym, zlecona będzie wycena nieruchomości, w celu określenia wartości rynkowej nowopowstałej działki, oraz przygotowanie przez PKP dokumentacji niezbędnej do przeniesienia na rzecz miasta Leszna praw do nieruchomości - napisał w odpowiedzi na poselską interpelację Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury.

W pokolejowych pustostanach w okolicach ulicy Towarowej koczują bezdomni, chroniąc się przed zimnem, deszczem czy śniegiem. Znających topografię miasta, nie powinno to dziwić, bo rozległe i opuszczone przez kolej tereny trudno solidnie zabezpieczyć. Dlatego dochodziło tam do pożarów i interwencji straży pożarnej. Ogień zaprószono nie tylko w opuszczonych budynkach, ale i w przeznaczonych do kasacji wagonach.

