Kolizja w Lesznie. Kierowca nie wyhamował za ciągiem aut na Gronowskiej. Korki w tej dzielnicy są coraz większe

Zderzenie samochodów czekających na dojazd do ronda od strony ulicy Gronowskiej nie było na szczęście groźne w skutkach. Ucierpiały jedynie samochody: dostawcze auto, którym jechał sprawca kolizji i czerwony volkswagen golf.

Kiedy droga Gronowska - rondo Antoniny w Lesznie?

Na zlecenie miasta od kilku miesięcy biuro projektowe opracowuje dokumentację, Ma też w imieniu miasta wystąpić o wydanie tak zwanej decyzji ZRID pozwalającej na realizację budowy. Wszystkich dokumenty miały być gotowe do już miesiąc temu, w październiku 2023, ale pojawił się problem.

Dokumentację wykonuje dla nas spółka z Leszna. Z uwagi na kolizje z siecią gazowniczą, termin realizacji zadania został wydłużony do lutego 2024 roku - mówi Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

Gdy 16 lat temu budowano rondo Gronowo w Lesznie łączące Poznańską. Gronowską i Wilkowicką - nikt nie przypuszczał, że będzie to najbardziej oblegane rondo w mieście. Niewiele zmeniła nawet zmian…

700 tysięcy już jest, ale to za mało

Budowa nowej drogi łączącej Gronowo z rondem Antoniny do tego stopnia zmobilizowała mieszkańców Leszna, że wytypowali właśnie budowę drogi jako jedną z inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Nie postawiono na plac zabaw, nowe miejsce relaksu, ale właśnie na drogę. Ponad 1800 osób zagłosowało na projekt, który gwarantuje pierwsze 700 tysięcy na to zadanie. To o wiele za mało. Miasto mając projekt, będzie mogło starać się o dofinansowanie zewnętrzne.