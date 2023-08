Konfederacja w Lesznie przedstawiła swoich kandydatów

Konfederacja podkreśla, że jako pierwsza zarejestrowała swój komitet wyborczy. We wtorek 22 sierpnia 2023 w Lesznie na Rynku zaprezentowano kandydatów z naszego regionu.

Jechałem tu drogą numer 12. To skandal, że do dziś nie ma konkretnego planu zamiany tej drogi na trasę ekspresową. Tym się powinni zająć politycy już dawno temu. Grunty powinny być kupowane już 30 lat temu, ale politycy zamiast się tym zająć zajmują się tym, by dobrze wypadać i zdobyć popularność. Chcemy to zmienić jako prawdziwa i mocna opozycja - mówi Andrzej Kuświk, lider Konfederacji w regionie.