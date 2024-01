Korki w centrum Leszna przez ponowną awarię i zamknięcie ulicy Norwida. Radzimy jak ominąć korkujące się ulice

Niestety ze względu na kolejny wyciek wody i awarię na magistrali wodociągowej przy ul. #Norwida w Lesznie, dzisiaj, tj. dnia 17 stycznia od godz. 10:00 do dnia 18 stycznia do godz. 22:00 nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego w Lesznie ulicy Norwida na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Kustronia. Jadąc od strony ul. Obrońców Lwowa w stronę Al. Jana Pawła II można skręcić w ulicę Kustronia – wyjaśnia prezes Wodociągów Leszczyńskich, Rafał Zalesiński.

W korku stoją kierowcy jadący od strony Wolińskiej i Szybowników do centrum, ale też ci, którzy jadą z przeciwnej strony, Alejami Jana Pawła II w kierunku wiaduktu. To część krajowej drogi numer 12 więc ruch jest duży.

Jak ominąć korki? Pozornie łatwo, ale tu na przeszkodzie stoi zamknięta z powodu przebudowy ulica Dożynkowa. Można jednak dojechać do torów na Dożynkowej albo gruntową częścią Tamy Kolejowej, albo Kanałową. Dalej da się ominąć wiadukt Roweckiego, jadąc Dożynkową do ronda na Szybowników. To opcja alternatywna, ale znacznie wydłużające wjazd i wyjazd z centrum. Przy odrobinie szczęścia, da się ten ,,objazd'' pokonać sprawnie co sami sprawdziliśmy w środowym szczycie po 15.00.