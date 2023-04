Muzyka, eksperymenty naukowe i zbieranie Koperników. Od samego rana wiele działo się w II LO w Lesznie

Zbierano "Koperniki" podczas dni otwartych w II LO w Lesznie

Dni otwarte w szkołach jest to czas, kiedy przyszli uczniowie i ich rodzice mogą zapoznać się z ofertą szkoły. To możliwość poznania szkoły, okazja do rozmów, ale i uczestniczenia w aktywnościach przygotowanych przez placówkę. Nie inaczej było w II LO im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. Aby zachęcić kandydatów na uczniów do aktywności zaproponowano zbieranie "Koperników".

Na sobotę - 22 kwietnia zaplanowano Dni otwarte w leszczyńskim "Koperniku". Mury II LO odwiedziło liczne grono chętnych do nauki w szkole. Dariusz Staniszewski