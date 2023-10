,,Nie marnujcie głosów na zafarbowanych'' – apelował w Lesznie poseł Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej WIDEO

Koalicja Obywatelska w Lesznie już w środę 11 października 2023 postanowiła podsumować trwającą wciąż kampanię wyborczą. Z tej okazji zwołała w centrum Leszna konferencję prasową z udziałem liderów okręgu.

Byliśmy w Kaliszu, Ostrowie, a teraz w Lesznie i planowaliśmy podsumowanie kampanii. Okazuje się jednak, że w piątek odbędzie się jeszcze w Kaliszu spotkanie w Rafałem Trzaskowskim i to będzie faktyczny finał kampanii. Na kilkadziesiąt godzin przed finałem kampanii zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. To my mamy to zwycięstwo z PiS -em w zasięgu. Dlatego głosujcie na nas – mówił w Lesznie Jarosław Urbaniak, ,,jedynka'' Koalicji Obywatelskiej okręgu kalisko - leszczyńskiego.