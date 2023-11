Nowa atrakcja dla dzieci na lotnisku w Lesznie otwarta. Wieża zabaw ma osiem metrów wysokości

Część mieszkańców Leszna jest zdziwiona lokalizacją wieży. Na lotnisko w Lesznie blisko mają tylko mieszkańcy osiedli w Strzyżewicach, ale dla reszty mieszkańców Leszna oznacza to wycieczkę. Pomysłodawcy projektu wybrali jednak lotnisko nieprzypadkowo.

Nowa wieża zlokalizowana została na terenie leszczyńskiego lotniska. Jest widoczna po wjeździe na lotniskowy parking, choć ma pokaźne rozmiary. Konstrukcja ma osiem metrów wysokości i dwa tubowe zjazdy, a do tego do dyspozycji dzieci ściana wspinaczkowa i wiele innych atrakcji

Lotnisko stanowi integralną część miasta Leszna. Przez wiele lat zaniedbane zniknęło ze świadomości mieszkańców. Od momentu powołania spółki Lotnisko Leszno, pomału, ale bardzo sukcesywnie i metodycznie rozwija się przez budowę nowych hangarów, infrastrukturę – dla pilotów, a dla mieszkańców - niezapomniane przeżycia związane z Antidotum Air Show. Na terenie wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią aż prosi się o zlokalizowanie unikatowego urządzenia zabawowego dla dzieci. Projektowana wieża nawiązuje do wieży lotniska, wysokość zbliża bawiących się do gwiazd – tak argumentowali swój wniosek pomysłodawcy.

Nowa wieża zabaw na lotnisku w Lesznie już działa Michał Wiśniewski

Wieża na lotnisku otwierana w listopadzie 2023 nie jest na razie oblegana. Chętnych do zabawy raczej brak i wszystko wskazuje na to, że zmieni się to dopiero wiosną 2023.

Obiekt ma służyć dzieciom powyżej szóstego roku życia. Będą obowiązywać limity jednoczesnego korzystania z wieży. Jednocześnie będą mogła z niego korzystać czterdziestka maluchów. Wokół wieży zamontowana została amortyzacyjna nawierzchnia.