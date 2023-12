Od stycznia 2024 dodatkowe kursy autobusów do Wilkowic i Gronówka, dwóch miejscowości pod Lesznem

Autobusy do Wilkowic dojadą w soboty

Łukasz Litka, wójt gminy Lipno poinformował o porozumieniu z Miejskim Zakładem Komunikacji dotyczącym kursów linii 4 do Wilkowic oraz linii 16 do Gronówka.

Dariusz Staniszewski

Podpisałem w imieniu gminy Lipno porozumienie z samorządem Leszna, w zakresie komunikacji miejskiej na 2024 rok. Zmiany w porozumieniu są wynikiem wielu rozmów z mieszkańcami Wilkowic i Gronówka - mówi Łukasz Litka.

Oznacza to, że od stycznia 2024 roku linia nr 4 do Wilkowic będzie dojeżdżać także kursować w soboty. Będą to 4 kursy, które do tej pory kończyły się przy MPEC w Lesznie. Teraz zostanie one wydłużone do Wilkowic.