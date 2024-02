Okazały dąb, fontanna i fajerwerki. Tak miał wyglądać plac Jana Metziga w samym centrum Leszna

34 numery przy placu Jana Metziga w Lesznie

Jeden z placów w Lesznie upamiętnia znanego lekarza, publicystę i orędownika sprawy polskiej. Chodzi o doktora Jana Metziga. W samym centrum rośnie dąb szypułkowy posadzony w 1871 roku jako Pomnik Pokoju. Liczące sobie 150 lat drzewo rozrosło się i rzuca cień prawie na cały plac, i otulające go kamienice. Przy placu mieszczą się 34 numery.

Dariusz Staniszewski

Plac kilkukrotnie zmienił nazwę. Znany był jako Nowy Rynek, Rynek Kościelny, a w 20-leciu międzywojennym zmieniono nazwę na doktora Jana Metziga. Kolejną zmianę przeszedł podczas drugiej wojny światowej. Niemcy nazwali go placem SA. Po zakończeniu wojny nosił nazwę Armii Czerwonej, dopiero podczas „odwilży" w październiku 1956 roku, powrócono do przedwojennej nazwy i do dzisiaj jest placem dra Jana Metziga.