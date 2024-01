Będzie ścieżka i oświetlenie nad zbiornikiem w Zaborowie? Ofert dużo, ale wszystkie za drogie

Aż dziesięć firm zgłosiło do przetargu organizowanego przez urząd w Lesznie na budowę ścieżki i oświetlenia nad zbiornikiem w Zaborowie. Niestety ani jedna ze złożonych ofert nie jest nawet zbliżona do pieniędzy jakie na ten cel zaplanowało miasto. Najdroższe przekraczają budżet dwukrotnie. Co to oznacza dla planowanej inwestycji?

Budowa ścieżek wokół zbiornika w Zaborowie wraz z oświetleniem miała być pierwszą inwestycją w ten teren po zakupie kilka lat temu przez miasto dawnej żwirowni na Zaborowie wraz z terenem. Miasto budowę takich dróg zapowiadało od kilku lat, ale dopiero teraz ogłoszono przetarg, a dziś - we wtorek 30 stycznia 2024 roku otwarto oferty.

Przetarg na ścieżkę w Zaborowie. Wszystkie oferty za drogie

W wyścigu o to zlecenie stanęło dziesięć firm. To bardzo dużo jak leszczyńskie warunki zamówień publicznych. Pieniądze, które miasto zaplanowało na ten cele to ponad 1,4 miliona złotych. Niestety żadna z dziesięciu złożonych ofert nie jest zbliżona do tej kwoty. Najtańsza opiewa na ponad 1,9 miliona, a reszta przekracza dwa, a część nawet ponad trzy miliony złotych. Oznacza to, że większość ofert jest aż dwukrotnie wyższa od kosztorysu.

Oferty będą teraz szczegółowo analizowane przez urzędników z Leszna. Potem władze Leszna podejmą decyzję. Są trzy scenariusze. Mogą wnioskować do radnych o zwiększenie budżetu, ponowić przetarg licząc na lepsze ceny, albo zrezygnować z budowy.

Radny Leszna: ,,to nie miała być ścieżka wokół zbiornika. Zaledwie jej część''

O komentarz do sprawy zapytaliśmy radnego Leszna i mieszkańca Zaborowa. Tomasz Mikołajczak kilkakrotnie publicznie apelował o zagospodarowanie terenu wokół zbiornika.

Jestem gorącym zwolennikiem zagospodarowania żwirowni, ale nie w formie zaproponowanej przez miasto. Ogłoszony przetarg nie dotyczył budowy ścieżki wokół zbiornika, a jedynie kawałka ścieżki wzdłuż lasu po zachodnie stronie zbiornika - uważa Tomasz Mikołajczak, radny Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Leszna. Jego zdaniem budowanie jedynie fragmentu ścieki z oświetleniem, pod lasem, mocno oddalonej od zabudowań, za kwotę dwóch miliony złotych to inwestycją bardzo wątpliwą.

Uważam, że dużo lepszym pomysłem na zagospodarowanie tego terenu był projekt zgłoszony przez mieszkańców Zaborowa w ramach budżetu obywatelskiego. Przy okazji był dużo tańszy. Zaproponowane tam rozwiązania były bardziej zgodne z naturą. np. zakładał, że ścieki wokół zbiornika mają pozostać gruntowe, co oddaje charakter tego miejsce. Teraz, w związku z niekorzystnymi ofertami, miasto dostało szansę na ponowne przeanalizowanie czy realizować inwestycję w takiej formie jak wcześniej zaplanowano i liczę, ze tę szansę wykorzysta - dodaje Mikołajczak.

W Zaborowie miał być wodny raj

Trzeba tu przypomnieć świetlane wizje, które po zakupie terenu roztaczano na temat jego zagospodarowania. Gdy miasto w 2018 roku ogłaszało konkurs na koncepcję zagospodarowania żwirowni, skierowało ofertę na cały kraj. Wygrała pracownia z Poznania. Poparta wizualizacjami koncepcja przedstawiała Zaborowo jako akwen rekreacyjny z pełnym dostępem do wody. Narty wodne, wieża do skoków, kąpielisko - to tylko część atrakcji. Miasto wypłaciło za tę wizję 25 tysięcy złotych.

Tak miał, zdaniem autorów koncepcji, wyglądać teren wokół zbiornika w Zaborowie

Tak teren wokół zbiornika wygląda ponad 3 lata od konkursu, pod koniec 2022 roku

Czy żwirownia w Zaborowie kiedykolwiek będzie mogła być kąpieliskiem?

Nie poddano wówczas żadnej analizie tego, czy to dawne wyrobisko żwirowe bez odpływów (i filtracji wody) w ogóle nadaje się do użytkowania przez pływaków. Od lat wiadomo, że dno zbiornika jest urwiste, a akwen niebezpieczny. Dochodziło tam do utonięć. Od lat obowiązuje tam całkowity zakaz kąpieli. Wizja pracowni z Poznania nie mówiła nic o aspekcie bezpieczeństwa samego zbiornika. Prezentowała się za to efektownie na planszach z wizualizacjami.

Od wyboru zwycięskiej ,,koncepcji'' minęło już kilka lat. Jedyne prace jakie wykonano od tego czasu przy zbiorniku to próba likwidacji toru motocrossowego, który samodzielnie stworzyli miłośnicy tego sportu. Ciężki sprzęt rozkopał podjazdy na wzniesienia. Spotkało się to wówczas z bardzo ostrymi protestami motocyklistów. Blokowali nawet pracę koparek kładąc się przed maszynami. Teren miał być sprzedany przez miasto. Chętnych nie było.

Domy wokół żwirowni w Zaborowie?

Miasto tak odpowiadało na nasze pytania dotyczące realizacji założeń nagrodzonej koncepcji zagospodarowania żwirowni:

Konkurs na zagospodarowanie zbiornika żwirowni miał charakter koncepcyjny, a nie realizacyjny. Na jego podstawie opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów, który to plan w styczniu 2021 został uchwalony przez Radę Miejską Leszna – informowała Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

Wideo iPolitycznie - Rafał Ziemkiewicz