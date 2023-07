Pościg przez powiat rawicki i leszczyński. Ścigani celowali do policjantów

Policyjny pościg przez dwa powiaty

Dyżurny natychmiast poinformował o tym patrole i po chwili otrzymał komunikat od funkcjonariuszy ruchu drogowego, że podjęli pościg za wskazanym pojazdem, który nie zatrzymał się im do kontroli drogowej i ucieka drogą S5 w kierunku Leszna. Policjanci potwierdzili, że w samochodzie znajduje się kobieta i dwóch mężczyzn. Auto prowadził mężczyzna - relacjonuje przebieg zdarzenia oficer prasowa KPP w Rawiczu Beata Jarczewska.

W sobotę - 22 lipca 2023 roku około godziny 18.00 dyżurny policji w Rawiczu dostał zgłoszenie o kobiecie, która od kilku tygodni porusza się dacią duster należący do jednej z wypożyczalni mieszczącej się na terenie Szczecina. Kobietę widziano w Rawiczu. Z informacji wynikało, że może ona być w towarzystwie dwóch mężczyzn.

Pościg kontynuowano, a rawiccy policjanci wiedzieli, że będą mieli wsparcie funkcjonariuszy z Leszna. W miejscowości Augustowo gonieni wyskoczyli w czasie jazdy z samochodu. Dacia zatrzymała się na barierkach ochronnych. Policjanci rozpoczęli pościg pieszo. Poszukiwania przeniosły się do Leszna. Pomimo tego, że gonieni rozproszyli się i uciekali w innym kierunku, to szybko zostali zatrzymani. Ujęci to 24-latka z Lubina, 19-latek z Legnicy i 29-latek również z Lubina.